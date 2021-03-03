Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На фото показали, как в центре Донецка горит бар “Свинья”

Комментариев: 5
Огонь перекинулся на соседние здания.
В Донецке горел гастро-бар
В Донецке горел гастро-бар
62.ua

Во временно оккупированном Донецке загорелся популярный гастро-бар Свинья.

Читай также: На Донбассе столкнулись пассажирский поезд и авто

Об этом сообщает сайт города Донецка 62.ua. Также в сети появились фото с места ЧП.

Уточняется, что пылает паб на ул. Пушкина у Главпочтамта. На место выехали наряды спасателей на трех пожарных машинах.

Читай также: Два “мэра“ из ОРДЛО получили подозрения от СБУ

Пламя охватило крышу, сверху над зданием стоял дым столбом. Пожарным пришлось демонтировать кровлю, чтобы сверху добраться до огня и потушить его.

Сотрудники “МЧС” сначала сообщили, что уже ликвидировали пожар. Но позже в сети появилась информация, что огонь якобы перекинулся на соседние офисы. По неофициальным данным, вероятная причина ЧП – взрыв газового баллона.

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук объяснил причину эскалации на Донбассе.

Поделись:
Теги: фото, бар, Донецк, пожар, ГСЧС, спасатели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Strv-003-3    03.03.2021, 16:04
Оценка:  -29
Strv-003-3
А еще говорят что в ЛДНР ничего украинского не осталось ,- вот вам пожалуйста бар -Свинья
WTF2wtf    03.03.2021, 17:24
Оценка:  +6
WTF2wtf
Тупое быдло оккупантов из раши,
кроме разрушений, крови и нищеты вы ничего не принесли на оккупированный Донбасс ... упоротые нацистские ублюдки путинские
Graddfeydd    03.03.2021, 16:02
Оценка:  +7
Graddfeydd
Это тошниловка "Сепар" после барбекю из Захарченко название сменила? Правильнее было бы назвать "Русская свинья".
Стр    03.03.2021, 16:04
Оценка:  +8
Стр
русишь швайне
WTF2wtf    03.03.2021, 17:27
Оценка:  +4
WTF2wtf
Наброс ниочем ...
В этом заведении в Донецке вроде даже пару раз свои сюжеты "Ревизор" (Нового канала) с Ольгой Фреймут снимали ... еще при нормальной жизни, до российской оккупации
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь