На фото показали, как в центре Донецка горит бар “Свинья”

Огонь перекинулся на соседние здания.

Во временно оккупированном Донецке загорелся популярный гастро-бар Свинья.

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Об этом сообщает сайт города Донецка 62.ua. Также в сети появились фото с места ЧП.

Уточняется, что пылает паб на ул. Пушкина у Главпочтамта. На место выехали наряды спасателей на трех пожарных машинах.

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Пламя охватило крышу, сверху над зданием стоял дым столбом. Пожарным пришлось демонтировать кровлю, чтобы сверху добраться до огня и потушить его.

Сотрудники “МЧС” сначала сообщили, что уже ликвидировали пожар. Но позже в сети появилась информация, что огонь якобы перекинулся на соседние офисы. По неофициальным данным, вероятная причина ЧП – взрыв газового баллона.

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук объяснил причину эскалации на Донбассе.

