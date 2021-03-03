На фото показали, как в центре Донецка горит бар “Свинья”
Во временно оккупированном Донецке загорелся популярный гастро-бар Свинья.
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Об этом сообщает сайт города Донецка 62.ua. Также в сети появились фото с места ЧП.
Уточняется, что пылает паб на ул. Пушкина у Главпочтамта. На место выехали наряды спасателей на трех пожарных машинах.
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Пламя охватило крышу, сверху над зданием стоял дым столбом. Пожарным пришлось демонтировать кровлю, чтобы сверху добраться до огня и потушить его.
Сотрудники “МЧС” сначала сообщили, что уже ликвидировали пожар. Но позже в сети появилась информация, что огонь якобы перекинулся на соседние офисы. По неофициальным данным, вероятная причина ЧП – взрыв газового баллона.
Напомним, ранее мы писали, что Кравчук объяснил причину эскалации на Донбассе.
кроме разрушений, крови и нищеты вы ничего не принесли на оккупированный Донбасс ... упоротые нацистские ублюдки путинские
В этом заведении в Донецке вроде даже пару раз свои сюжеты "Ревизор" (Нового канала) с Ольгой Фреймут снимали ... еще при нормальной жизни, до российской оккупации