Государство выплатило "Антонову" аванс за три самолета Ан-178

Эти самолеты поступят в ВС Украины.

Государство выплатило ГП “Антонов“ аванс за приобретение трех новых военно-транспортных самолетов Ан-178, которые поступят в ВС Украины. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает “УНН“.

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Он отметил, что впервые за годы независимости государство будет покупать у ГП “Антонов“ три новых самолета.

По словам Шмыгаля, такая закупка является одним из вариантов поддержки оборонного сектора и стратегической промышленности.

Напомним, впервые о том, что Министерство обороны и ГП “Антонов“ могут подписать контракт на строительство трех новых самолетов АН-178, стало известно в конце прошлого года.

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В дальнейшем при участии президента Владимира Зеленского подписали Меморандум между Министерством обороны и ГП “Антонов“ о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Ранее министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский заявил, что Владимир Зеленский изменил свое отношение к оборонной сфере, и теперь он проявляет интерес к появлению в Украине новых образцов вооружения.