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Государство выплатило "Антонову" аванс за три самолета Ан-178

Комментариев: 3
Эти самолеты поступят в ВС Украины.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/antonov.company/

Государство выплатило ГП “Антонов“ аванс за приобретение трех новых военно-транспортных самолетов Ан-178, которые поступят в ВС Украины. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает “УНН“.

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Он отметил, что впервые за годы независимости государство будет покупать у ГП “Антонов“ три новых самолета.

По словам Шмыгаля, такая закупка является одним из вариантов поддержки оборонного сектора и стратегической промышленности.

Напомним, впервые о том, что Министерство обороны и ГП “Антонов“ могут подписать контракт на строительство трех новых самолетов АН-178, стало известно в конце прошлого года.

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В дальнейшем при участии президента Владимира Зеленского подписали Меморандум между Министерством обороны и ГП “Антонов“ о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Ранее министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский заявил, что Владимир Зеленский изменил свое отношение к оборонной сфере, и теперь он проявляет интерес к появлению в Украине новых образцов вооружения.

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Теги: ГП Антонов, самолеты, Ан-178, Денис Шмыгаль, Министерство обороны
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    03.03.2021, 16:31
Оценка:  -1
zadneprohodchik
Песда баблу , последний 1 самолет выпустили в 15м году, там уже оборудование згнило давно
WTF2wtf    03.03.2021, 16:02
Оценка:  +7
WTF2wtf
Вот это реально гуд.
А то по поводу этого стратегического предприятия было много разговоров, но я уже и не помню, когда государство делало у них заказ!!!
WTF2wtf    03.03.2021, 16:03
Оценка:  +7
WTF2wtf
Оплаченный госзаказ
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