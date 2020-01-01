Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минздрав назвал популярные фейки о СOVID-вакцинации

Комментариев: 0
Фейков достаточно много.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Министерство здравоохранения назвало и опровергло самые популярные фейки о вакцинации от коронавируса, которые на данный момент существуют в Украине. Полный список фейков опубликован на сайте МОЗ.

Читай также: В Минздраве заявили о готовности к третьей волне коронавируса

В частности, один из фейков говорит, что вакцина Covishield является “генериком“, который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/Astrazeneca.

На самом деле Covishield, которую делают в индийском Институте сыворотки крови по лицензии AstraZeneca, - это вакцина AstraZeneca, только изготовленная в Индии. Она одобрена для экстренного применения ВОЗ. Разрешение на её использование дал, в том числе, Евросоюз.

Ещё один фейк - вакцина против коронавируса вызывает рассеянный склероз. На самом деле только в одном случае при испытании вакцины AstraZeneca сообщили, что у волонтера обнаружили рассеянный склероз. Болезнь не была связана с вакцинацией.

Читай также: Украина ожидает 22,6 млн доз вакцины до конца года – Степанов

Также в Минздраве опровергли миф о том, что вакцина Pfizer приводит к бесплодию у женщин. На самом деле если вакцина может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка, то же происходило бы во время заболевания COVID-19. Но миллионы женщин после коронавируса могут иметь детей.

Напомним, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 3 марта 2021 года было подтверждено 1 364 705 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 182 036 человек, а 26 397 – умерли.

Поделись:
Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, коронавирус, вакцина, фейки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь