Минздрав назвал популярные фейки о СOVID-вакцинации

Фейков достаточно много.

Министерство здравоохранения назвало и опровергло самые популярные фейки о вакцинации от коронавируса, которые на данный момент существуют в Украине. Полный список фейков опубликован на сайте МОЗ.

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В частности, один из фейков говорит, что вакцина Covishield является “генериком“, который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/Astrazeneca.

На самом деле Covishield, которую делают в индийском Институте сыворотки крови по лицензии AstraZeneca, - это вакцина AstraZeneca, только изготовленная в Индии. Она одобрена для экстренного применения ВОЗ. Разрешение на её использование дал, в том числе, Евросоюз.

Ещё один фейк - вакцина против коронавируса вызывает рассеянный склероз. На самом деле только в одном случае при испытании вакцины AstraZeneca сообщили, что у волонтера обнаружили рассеянный склероз. Болезнь не была связана с вакцинацией.

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Также в Минздраве опровергли миф о том, что вакцина Pfizer приводит к бесплодию у женщин. На самом деле если вакцина может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка, то же происходило бы во время заболевания COVID-19. Но миллионы женщин после коронавируса могут иметь детей.

Напомним, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 3 марта 2021 года было подтверждено 1 364 705 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 182 036 человек, а 26 397 – умерли.