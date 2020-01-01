В Кривом Роге мужчина ограбил 11-летнюю девочку

Злоумышленник силой отобрал у ребенка ценное имущество.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина ограбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Отмечается, что на улице к 11-летней девочке подошел мужчина и, словесно угрожая, начал вырывать у нее из рук мобильный телефон. Девочка начала кричать и звать на помощь, но преступник сумел вырвать гаджет и скрыться с места происшествия.

На основе описания преступника, которое предоставила девочка, злоумышленника задержали в течение двух дней. При себе у него нашли похищенный телефон. Грабителем оказался 28-летний местный житель. Сейчас решается вопрос сообщения ему о подозрении.

Напомним, в Киеве за грабеж товарища задержали трех студентов. Им грозит до 10 лет лишения свободы.