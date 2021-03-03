Инцидент произошел во время патрулирования города.

В Северодонецке на патрульных напали с ножом

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В Северодонецке на патрульных напали с ножом

В Луганской области правоохранители задержали мужчину, который с ножом напал на полицейского. Об этом информирует пресс-служба МВД.

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Инцидент произошел в среду, 3 марта, во время патрулирования Северодонецка бойцами полицейского спецбатальона “Луганск-1“. Около 15:15 патрульный наряд остановил подозрительных мужчину и женщину. На просьбу полицейских предоставить документы 29-летний мужчина достал нож и несколько раз ударил им полицейского в область груди.

Отмечается, что от тяжелых травм полицейского спас бронежилет. Во время последующего задержания нападающий и далее пытался наносить удары ножом, из-за чего к нему пришлось применить “полицейские меры принуждения“.

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В итоге злоумышленник был задержан. Раненый сотрудник полиции доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

Напомним, в Киеве грабитель порезал женщину ножом в подъезде дома. Добычей жестокого преступника стал мобильный телефон пострадавшей.