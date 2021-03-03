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Кулеба отреагировал на неудачную шутку премьера Словакии о Закарпатье

Комментариев: 5
Такие заявления портят отношения между государствами, считает политик.
Кулеба отреагировал на неудачную шутку премьера Словакии о Закарпатье
Кулеба отреагировал на неудачную шутку премьера Словакии о Закарпатье
Дмитрий Кулеба / Facebook

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на неудачную шутку премьера Словакии Игоря Матовича. Он хотел “обменять“ Закарпатье на российскую COVID-вакцину. Министр предложил премьеру отдать РФ несколько регионов своей страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Как сообщалось ранее, Матович вел с РФ переговоры о покупке COVID-вакцины. В эфире радио ведущий спросил у политика, что он пообещал россиянам в обмен на вакцину. Он ответил, что Закарпатскую область, после чего дал понять, что это шутка.

Дмитрий Кулеба считает, что подобные высказывания являются некорректными. Неудачной шуткой премьер Матович портит дружеские отношения между Словакией и Украиной.

“Пусть обменяет на несколько регионов Словакии“, — написал министр в Twitter.

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Стоит отметить, что из-за российской вакцины правительству Словакии угрожает отставка. Две партии уже сообщили, что готовы выйти из правящей коалиции, если государство закупит Sputnik V.

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Теги: Словакия, МИД, Дмитрий Кулеба, Закарпатье, премьер-министр, Россия
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Комментариев (5)
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Strv-003-3    03.03.2021, 18:57
Оценка:  -27
Strv-003-3
супер троллинг , у скаклов пердаки взорвались - Европа с нами , Весь мир с нами , а их как лохов троллят
WTF2wtf    03.03.2021, 19:01
Оценка:  +6
WTF2wtf
Тупой фашист путинский,
скакать не устало?
Конченое вечноскачущее по аккаунтам нацистское быдло оккупантов ...
jdferrcxer    03.03.2021, 18:54
Оценка:  -28
jdferrcxer
На фото Кулеба нагдядно демонстрирует в какой жoпе благодаря"патриотам",на ходится наше псевдонезависимое недогосударство вот уже более 7 лет...
WTF2wtf    03.03.2021, 19:00
Оценка:  +7
WTF2wtf
Ваше?
Это пишет штатный антиукраинский говномет оккупантов из раши с кучей служебных аккаунтов ...
Брюква_и_Клюква    03.03.2021, 18:49
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Всякие педерасты гнилые лезут в украинское Закарпатье. Сначала Йорбан с Xуярто, теперь этот гомик Маткович. Для справки: мадьяры составляют 12% населения Закарпатья, а словаки - 0,5%.
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