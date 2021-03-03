Кулеба отреагировал на неудачную шутку премьера Словакии о Закарпатье

Такие заявления портят отношения между государствами, считает политик.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на неудачную шутку премьера Словакии Игоря Матовича. Он хотел “обменять“ Закарпатье на российскую COVID-вакцину. Министр предложил премьеру отдать РФ несколько регионов своей страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Как сообщалось ранее, Матович вел с РФ переговоры о покупке COVID-вакцины. В эфире радио ведущий спросил у политика, что он пообещал россиянам в обмен на вакцину. Он ответил, что Закарпатскую область, после чего дал понять, что это шутка.

Дмитрий Кулеба считает, что подобные высказывания являются некорректными. Неудачной шуткой премьер Матович портит дружеские отношения между Словакией и Украиной.

“Пусть обменяет на несколько регионов Словакии“, — написал министр в Twitter.

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Стоит отметить, что из-за российской вакцины правительству Словакии угрожает отставка. Две партии уже сообщили, что готовы выйти из правящей коалиции, если государство закупит Sputnik V.