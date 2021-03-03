Во Львове судят проповедника-педофила

Известно минимум о шести жертвах и 150 эпизодах. Первые изнасилования датированы еще 2005 годом.

Во Львове судят мужчину, подозреваемого в почти 150 случаях изнасилования несовершеннолетних. Об этом сообщает Сегодня в среду, 3 марта.

В частности, 46-летний подозреваемый годами организовывал детский лагерь, где принуждал школьниц к половому контакту. Известно минимум о шести жертвах - сейчас они уже совершеннолетние, но на момент преступления им было по 10-14 лет.

"Мужчина, представляясь верующим христианской церкви, ходил по школам и привлекал детей к участию в возглавляемой им молодежной организации, умел произвести хорошее впечатление и на родителей детей", - сказала замглавы отдела следственного управления полиции Львовской области Мирослава Степанюк, цитирует издание Ратуша.

Отмечается, что в декабре 2019 года в полицию обратилась одна из его жертв. Когда Ирину изнасиловал педофил, девушке было всего 11 лет. Во время расследования правоохранителям удалось найти доказательства еще десяти подобных случаев. Первые эпизоды датированы еще 2005 годом.

Теперь девушки пришли на судебное заседание, чтобы свидетельствовать против насильника.

Напомним, что ранее мужчина насиловал 9-летнюю падчерицу и продавал видео в DarkNet. Экспертиза установила, что фото и видеоконтент является детской порнографией. Злоумышленник задержан.

Также сообщалось, что одессит годами насиловал свою жену и дочерей. В полицию об издевательствах над семьей сообщили посторонние люди, так как сами жертвы были слишком запуганы. Одна из девочек даже думала покончить с собой.

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