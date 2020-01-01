Марки ню и пастор на конкурсе ягодиц: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 3 марта 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 3 марта.

В Греции произошло землетрясение, есть разрушения. В Донецкой области поезд протаранил авто.

Девушка-пастор ушла из церкви ради конкурса ягодиц. Кортни Кардашьян взволновала образом в чулках.

В Amazon сменили логотип из-за "усов Гитлера". Укрпочта выпустила серию марок в жанре ню.

В Одессе мужчина выпал с 23 этажа и выжил. Ученые воссоздали облик древних предков человека.

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