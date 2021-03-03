Экс-министр Рудьковский вернулся в Украину после 2 лет тюрьмы в РФ

В России бывший топ-чиновник был приговорен за события лета 2014 года.

Бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский вернулся в Украину после освобождения из российской тюрьмы. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

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“Сегодня вернулся в Украину, поздравил Маму с Днем рождения. Выражаю благодарность всем, кто прислал ей поздравление“, - написал Рудьковский.

В то же время, как пишет “Украинская правда“ со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, по прилету в аэропорту Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении главы компании “Нефтегаздобыча“ Олега Семинского.

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Напомним, в конце февраля СБУ сообщила о раскрытии резонансного похищения Семинского, которое произошло в 2012 году. По данным СМИ, заказчиком похищения был именно Рудьковский.

Также напомним, что в конце 2019 года Рудьковский был приговорен к 2 годам тюрьмы в России. Российские власти обвинили его в участии в нападении на российское посольство в Киеве летом 2014 года.