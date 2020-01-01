Аварию на водосетях в Лозовой ликвидировали

Водоснабжение для жителей 60-тысячного города начнется 4 марта, однако воду будут подавать почасово.

Вода будет подаваться по часам vecherniy.kharkov.ua

Авария на водопроводе Краснопавловка-Лозовая ликвидирована, однако подавать воду в прежнем режиме пока невозможно. Для горожан водоснабжение будет проходить по графику, сообщает пресс-служба Лозовского городского совета.

"Аварийную ситуацию … в районе железной дороги ликвидировали. Ремонтные бригады сейчас выполняют гидравлическое испытания на прочность, промывку и санитарную обработку водопровода, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды", - говорится в сообщении.

Согласно решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за сложившейся критической ситуации вода будет подаваться по часам.

С четверга, 4 марта, Лозоваяводосервис пустит воду в четыре часа утра. Водоснабжение планируют прекращать в 10 часов. Вечером воду будут подавать смотря по ситуации.

В среду, 3 марта, подача воды не планируется, поскольку в течение дня получается 126 кубических метров в час, для вечернего включения необходимо вдвое больше.

Жители города смогут воспользоваться технической водой, подвоз которой предусмотрен до 20 часов.

Накануне сообщалось, что в Лозовой критическая ситуация из-за аварии на водопроводе.

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