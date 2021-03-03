Украина требует извинений от премьера Словакии

МИД Украины считает некорректными высказывания премьер-министра Словакии о Закарпатье и требует извинений.

Министерство иностранных дел Украины потребовало официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за его "шутку" о Закарпатье. Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Также внешнеполитическое ведомство вызвало к себе словацкого посла Матуша Корбу и выразило ему протест из-за высказываний Матовича.

"МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - говорится в заявлении ведомства.

Как заявили в министерстве, подобные "шутки" являются особенно оскорбительными для Украины в условиях российской агрессии и оккупации Крыма и части Донбасса.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений", - отметили в МИД.

Кроме того, сегодня посол Украины в Словакии Юрий Мушка посетил внешнеполитическое ведомство страныи общался со словацкими дипломатами в связи с "шуткой" премьер-министра Матовича о Закарпатье. Об этом Мушка сообщил в Facebook.

Посол рассказал, что высказал словакам озабоченность в связи с поведением Матовича в эфире местного радио.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети ответил премьеру Словакии про Закарпатье, предложив ему обменять пару регионов Словакии на вакцину.

Напомним, накануне Словакия разрешила использовать российскую вакцину. Спутник V. А сегодня сообщалось, что правительству Словакии угрожает отставка из-за российской вакцины. Две партии заявили о готовности выхода из правящей коалиции из-за закупки препарата. Если это случится, правительство должно будет уйти в отставку.

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