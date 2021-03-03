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В очереди на вакцинацию стоит 100 тысяч украинцев

Комментариев: 1
Данная услуга доступна онлайн с 1 марта. 87 тысяч человек записались через приложение Дія.
Для записи украинцы использовали портал Дія
Для записи украинцы использовали портал Дія

Более 100 тысяч украинцев уже записались в лист ожидания на вакцинацию от коронавируса. Большая часть воспользовалась приложением Дія. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"87 тысяч записались через приложение Дія, 9,9 тысяч - через портал Дія, 2,8 тысяч - с помощью контакт-центра Минздрава", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что данная услуга доступна онлайн с 1 марта.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов анонсировал закупку вакцин у ЕС. Соответствующие переговоры идут уже полгода, а их результат может быть виден в апреле.

Сообщалось, что в Одессе вакцинировали чиновников департамента здравоохранения ОГА. Так чиновники решили продемонстрировать, что COVID-вакцина CoviShield является безопасной и качественной.

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Теги: Украина, вакцина, очередь, вакцинация, прививки, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BOAR    03.03.2021, 20:53
Оценка:  -1
BOAR
бред.
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