Украина оплатила Антонову аванс за три самолета

Украина приобретает впервые у госпредприятия три новых воздушных судна. Они покупаются для армии.

Государственное предприятие Антонов получило аванс от государства за три самолета АН-178 для украинской армии. Об этом рассказал премьер-министр Денис на заседании правительства в среду, 3 марта.

"Впервые за годы независимости государство будет покупать у государственного предприятия Антонов три новых украинских самолета Ан-178. Их получит наша армия - контракты подписаны, авансы оплачены", - заявил глава Кабмина.

По его словам, данная сделка - один из вариантов поддержки отечественного оборонного сектора и стратегической промышленности.

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Как сообщалось ранее, га ГП Антонов собирают самолет по заказу Министерства внутренних дел Перу. Самолет АН-178 может перевозить до 100 человек личного состава, 80 пассажиров, доставлять грузы весом до 18 тонн и производить эвакуацию 40 больных на носилках.

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