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Экс-министру Рудьковскому вручили подозрение в похищении человека - СМИ

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Николай Рудьковский прилетел в Украину, чтобы поздравить мать и сразу в аэропорту получил подозрение в похищении человека, которое произошло девять лет назад.
Похищение произошло в 2012 году
Похищение произошло в 2012 году
Facebook/Рудьковський Микола

Бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский по возвращении в Украину в аэропорту получил подозрение в похищении своего бизнес-партнера, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-министра обвиняют в организации похищения в 2012 году главы Нефтегаздобычи, ныне народного депутата от Слуги народа Олега Семинского.

"В аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал источник.

Сам Рудьковский в Facebook написал, что вернулся в Украину для того, чтобы поздравить мать с днем рождения.

Напомним, 25 февраля стало известно о раскрытии правоохранителями резонансного похищения в 2012 году Олега Семинского. Силовики сообщили, что организатором преступления оказался бывший бизнес-партнер похищенного, народный депутат нескольких созывов. Девять лет назад у бывшего руководителя ЗАО Нефтегаздобыча вымогали 200 млн долларов.

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Теги: Украина, Рудьковский, похищение, подозрения
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Источник: korrespondent.net

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