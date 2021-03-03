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В ОП инициируют пересмотр дел против активистов

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У Зеленского предлагают создать механизм для возвращения справедливости ветеранам и активистам, которые были несправедливо осуждены.
В ОП выступили с инициативой по приговорам в отношении ветеранов войны и общественных деятелей
В ОП выступили с инициативой по приговорам в отношении ветеранов войны и общественных деятелей
capital.ua

Офис президента предлагает разработать механизм проверки резонансных уголовных дел против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией, и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей. Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что это было сделано в качестве ответа на запрос общества на справедливость в судах.

В ОП не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России.

"Необходимо законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", - говорится в сообщении.

Также предлагается инициировать изучение уголовных производств, которые начаты с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершены установлением всех виновных.

"Уже состоялось первое совещание на площадке Офиса главы государства под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченная Верховной Рады по правам человека", - сообщили в ОП.

Там добавили, что разработанный механизм будет реализован для возвращения справедливости ветеранам и активистам.

Как сообщалось, в феврале активиста Сергея Стерненко признали виновным в похищении человека и приговорили к семи годам тюрьмы и конфискацим половины имущества.

Напомним, у Офиса президента прошла акция сторонников Сергея Стерненко, осужденного на 7 лет за похищение человека. Он также является фигурантом дела об убийстве. После акции у ОП протестующтие забросали фаерами и петардами здание Офиса генпрокурора и потребовали освободить Стерненко и обновить судебную систему.

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Теги: суд, ветераны, приговор, активисты, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    03.03.2021, 22:25
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Симптоматично, что на заседании председательствовал агент ФСБ "Козырь"
mtrevbccde    03.03.2021, 22:06
Оценка:  -24
mtrevbccde
Давно известно что клоун за двойные стандарты и избирательное правосудие.
Mmgpjfg    03.03.2021, 22:57
Оценка:  +4
Mmgpjfg
Клоун просто наконец то понял, что главное зло это Пукин и Соссия!)))))
antonio111333    03.03.2021, 21:33
Оценка:  -22
antonio111333
вот оно
браво зе
hjgffrter    03.03.2021, 21:20
Оценка:  -27
hjgffrter
ЗЕлупенский,главное что ты будешь осуждён и отправлен на нары совершенно справедливо.Возможно даже без решения суда,как получится...Ну ты понимаешь... :-)
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