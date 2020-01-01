Зеленский ветировал закон о защите обличителей

Причиной стали требования закона о внесении персональных данных обличителей в базу Единого портала.

Зеленский вернул закон о защите обличителей в Верховную Раду со своими предложениями Офис президента

Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон О внесении изменений в Закон Украины О предотвращении коррупции относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей, который был парламент принял в начале февраля. Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями.

В ОП пояснили, что законом вводится функционирования Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, которые имеют статус обличителей, среди прочего их персональные данные и информация о состоянии и результатах рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний.

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить разоблачителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться к правоохранительным органам, чтобы сообщить о коррупционных деяниях", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что цели обработки данных об обличителях законом не определяются, не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портал. Не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним.

Также подчеркивается, что такой подход не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме отдельных определенных законом случаев.

Напомним, Рада приняла закон об обличителях коррупции 17 октября 2019 года. За проект во втором чтении проголосовали 252 нардепа.

Позже в ЕС призывали Зеленского ветировать закон о защите обличителей коррупции, поскольку в своей нынешней форме он, по мнению депутатов ЕП, ограничивает права обличителей и ослабляет их защиту.

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