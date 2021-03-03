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На Донбассе ранен украинский боец

Комментариев: 2
Позиции ВСУ были обстреляны из гранатомета и стрелкового оружия. Один военный получил пулевое ранение.
Состояние здоровья раненого удовлетворительное
Состояние здоровья раненого удовлетворительное
Facebook/Операція об'єднаних сил

В зоне Операции объединенных сил на Донбассе во время обстрела получил ранение украинский военнослужащий. Бойца госпитализировали, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Север в Facebook.

"Сегодня, 3 марта, недалеко от населенного пункта Причепиловка российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что боец был доставлен в лечебное учреждение. Его состояние здоровья удовлетворительное.

В ответ на обстрелы ВСУ открывали огонь.

О действиях сепаратистов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Ранее мы писали о гибели в зоне ООС 19-летнего военного из Полтавской области. Официальная причина смерти бойца - неосторожное обращение с оружием.

Напомним, что в зоне ООС побывали европейские дипломаты. Главная цель их визита - поддержка Украины в выполнении мероприятий гуманитарного разминирования и минной безопасности.

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Теги: Украина, война, донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, военнослужащие, ВСУ, война на Донбассе, ООС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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mtrevbccde    03.03.2021, 22:16
Оценка:  -19
mtrevbccde
Снова сказки!Похоже опять пацаны по-пьяни баловались друг с другом гранатой РПГ-7.И снова без смазки.Поэтому и ранения снова...
Mmgpjfg    03.03.2021, 22:25
Оценка:  +5
Mmgpjfg
Опять ты педик ватный пересосал болта!)))))
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