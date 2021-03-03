На Донбассе ранен украинский боец
В зоне Операции объединенных сил на Донбассе во время обстрела получил ранение украинский военнослужащий. Бойца госпитализировали, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Север в Facebook.
"Сегодня, 3 марта, недалеко от населенного пункта Причепиловка российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что боец был доставлен в лечебное учреждение. Его состояние здоровья удовлетворительное.
В ответ на обстрелы ВСУ открывали огонь.
О действиях сепаратистов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Ранее мы писали о гибели в зоне ООС 19-летнего военного из Полтавской области. Официальная причина смерти бойца - неосторожное обращение с оружием.
Напомним, что в зоне ООС побывали европейские дипломаты. Главная цель их визита - поддержка Украины в выполнении мероприятий гуманитарного разминирования и минной безопасности.
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