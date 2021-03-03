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В Северодонецке мужчина с ножом напал на полицейского

Комментариев: 1
Подозрительно выглядевшего мужчину патруль попросил предоставить документы. Тот в ответ атаковал одного из копов.
Во время задержания злоумышленник продолжал бить ножом полицейского
Во время задержания злоумышленник продолжал бить ножом полицейского
Telegram/МВС України

В Северодонецке мужчина с ножом совершил нападение на полицейского. Правоохранителя госпитализировали, злоумышленника задержали, сообщает МВД Украины.

Неизвестный атаковал бойца батальона Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова.

"Около 15:15 патрульный наряд бойцов батальона остановили мужчину и женщину, которые вели себя подозрительно. По просьбе полицейских предоставить документы, удостоверяющие личность, 29-летний мужчина достал нож и нанес им несколько ударов полицейскому в область грудной клетки", - говорится в сообщении.

Поскольку патрульный был в бронежилете, то тяжелых травм ему удалось избежать.

Во время разоружения и задержания мужчина продолжал размахивать ножом и наносить удары правоохранителю. Злоумышленника удалось скрутить и обезвредить.

Раненый сотрудник полиции сейчас находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

До этого мы писали, что под Львовом нетрезвый водитель напал на патрульных с лопатой. Его остановили для проверки.

Добавим, что в Киеве задержали участника протестов, напавшего на полицию. Мужчина угрожал и нецензурно ругался, игнорируя замечания полиции. А когда коп попытался его задержать, ударил защитника правопорядка.
 

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Теги: Украина, нападение, Луганская область, нож, Северодонецк, полицейский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Mmgpjfg    03.03.2021, 22:56
Оценка:  +5
Mmgpjfg
Кол забить в очко ватабесу)))))))
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