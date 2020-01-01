Марченко о кредите МВФ: Появились новые требования

Власти готовят новый Меморандум с МВФ и "идет нормальная дискуссия". Но прежде всего следует получить Staff-Level Agreement.

Украина готовит обновленный Меморандум с Международным валютным фондом. Для того, чтобы получить кредит, следует взять новые обязательства. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, пишет Сегодня.

"Программа с МВФ нам нужна, чтобы обеспечить источники покрытия внешних заимствований. При этом мы не рассматриваем варианты, при которых придется останавливать любые социальные выплаты. Даже теоретически это исключено", - заявил Марченко.

По его словам, сейчас "идет нормальная дискуссия по ключевым вопросам". При этом Марченко признал, что в конце 2020 года украинской стороне казалось, что с МВФ вопросы будут решаться легче.

"В декабре наши ожидания были более оптимистичными. Тогда было меньше вопросов, требующих решений. Сегодня в связи с ситуацией на энергетических рынках возникли дополнительные аспекты, которые требуют согласования с миссией МВФ", - рассказал глава финансового ведомства.

Что касается нового Меморандума, то он предусматривает новые сроки и новые маркеры.

На вопрос, когда власти Украины рассчитывают получить новый транш, министр заявил, что сначала следует "начать работать над текстом Меморандума и получить Staff-Level Agreement – одобренное соглашение на уровне персонала. И дальше выполнять условия пересмотра программы".

Сейчас регулятор дискутирует о конфигурации данных параметров.

"Основные темы - антикоррупционные мероприятия, судебная реформа, энергетический рынок, фискальные обязательства, в частности по бюджетным параметрам. Есть вопрос о введении Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Сейчас обсуждаются такие вопросы", - подчеркнул Марченко.

Он добавил, что у МВФ есть замечания по параметрам украинского бюджета на 2022 год.

"Есть замечания в части снижения дефицита. Фонд ожидает от Министерства финансов компенсаторных мер, которые бы увеличили доходную часть или снижали расходную, позволяя достичь уровня дефицита 3,5% ВВП. Сейчас у нас – 5,5%", - рассказал Сергей Марченко.

Напомним, миссия МВФ в Украине работала с 21 по 23 декабря 2020 года, а потом продлила свою работу.

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