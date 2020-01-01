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В МИД объяснили, на чем будет сосредоточена Крымская платформа

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Работу над Крымской платформой будут проводить по пяти ключевым направлениям, сообщили в главном дипломатическом ведомстве.
Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова
Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова
МЗС України

Украина создает Крымскую платформу, чтобы вынести дискуссию относительно деоккупации Крыма на международный уровень. Об этом в среду, 3 марта, говорится на сайте МИД Украины со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

По ее словам, Крымская платформа будет сосредоточена на пяти основных направлениях работы: политике непризнания попытки аннексии Крыма Россией, расширении и ужесточении международных санкций против России, международной безопасности, правах человека, воздействии оккупации на экономику и экологию.

Джапарова подчеркнула, что, работая с международными партнерами по этим направлениям, Украина сможет продвигаться на пути деоккупации Крыма.

"Важно понимать, что освобождение Крыма от российской оккупации - это не только вопрос справедливости. Это один из ключевых факторов восстановления стабильности мирового порядка и защиты общих ценностей, которые составляют фундамент для развития человечества", - добавила дипломат.

Как сообщалось ранее, к Крымской платформе может присоединиться президент США Джо Байден. Весьма вероятным участие Байдена в международном саммите Крымской платформы считает экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский создал оргкомитет по подготовке саммита Крымской платформы. Главой комитета назначен Дмитрий Кулеба, а МИД будет обеспечивать координацию участия Украины в деятельности платформы.

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Теги: Крым, МИД Украины, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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