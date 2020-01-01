В МИД объяснили, на чем будет сосредоточена Крымская платформа

Украина создает Крымскую платформу, чтобы вынести дискуссию относительно деоккупации Крыма на международный уровень. Об этом в среду, 3 марта, говорится на сайте МИД Украины со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

По ее словам, Крымская платформа будет сосредоточена на пяти основных направлениях работы: политике непризнания попытки аннексии Крыма Россией, расширении и ужесточении международных санкций против России, международной безопасности, правах человека, воздействии оккупации на экономику и экологию.

Джапарова подчеркнула, что, работая с международными партнерами по этим направлениям, Украина сможет продвигаться на пути деоккупации Крыма.

"Важно понимать, что освобождение Крыма от российской оккупации - это не только вопрос справедливости. Это один из ключевых факторов восстановления стабильности мирового порядка и защиты общих ценностей, которые составляют фундамент для развития человечества", - добавила дипломат.

Как сообщалось ранее, к Крымской платформе может присоединиться президент США Джо Байден. Весьма вероятным участие Байдена в международном саммите Крымской платформы считает экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский создал оргкомитет по подготовке саммита Крымской платформы. Главой комитета назначен Дмитрий Кулеба, а МИД будет обеспечивать координацию участия Украины в деятельности платформы.