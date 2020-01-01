В Ровенской области в ДТП один человек погиб, трое получили травмы

Недалеко от Ровно близ села Грушвица на трассе Киев - Чоп столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом в среду, 3 марта, сообщает Суспільне .

"Авария произошла около восьми вечера за почти 15 километров от Ровно. Столкнулись Hyundai Elantra и Peugeot Partner", - говорится в сообщении.

С помощью спецоборудования спасатели деблокировали травмированных и передали медикам. На трассе в это время перекрывали движение.

Трое травмированных находятся в реанимации в больнице в Ровно. Их состояние оценивают как тяжелое.

В полиции пока решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение.

Ранее в Шевченковском районе Киева возле станции метро Сырец произошло ДТП с участием трех авто и троллейбуса.

Напомним, нардеп Александр Дубинский в понедельник, 1 марта, попал в ДТП во Львовской области.