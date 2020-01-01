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Власти Харькова передали в Раду документы для назначения выборов мера

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У Верховной Рады теперь есть 90 дней, чтобы принять решение о внеочередных выборах городского главы Харькова.
В Раду передали документы для назначения выборов мэра Харькова
В Раду передали документы для назначения выборов мэра Харькова
facebook.com/kharkovgovernment

Городские власти Харькова передала необходимый пакет документов Верховной Раде для назначения внеочередных выборов мэра. Об этом в среду, 3 марта, сообщает нардеп Александр Качура в Telegram.

"Харьковская власть все-таки предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города", - написал Качура в своем официальном канале.

В течение 90 дней Верховная Рада Украины должна принять решение относительно выборов городского головы в Харькове.

"Ожидаем рассмотрения вопроса на заседании комитета государственной власти и местного самоуправления", - отметил Качура.

Ранее, 24 февраля Харьковский городской совет на сессии в среду принял решение о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса.

Кернес скончался 16 декабря 2020 года на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19 и был похоронен в Харькове 23 декабря.

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Теги: Выборы, Харьков, Верховная Рада, мэрия
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Источник: korrespondent.net

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