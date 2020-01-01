Главное 3 марта: Клуб развитых стран и скандал из-за шутки

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Украину надеются сделать членом клуба развитых и успешных стран посредством специальной стратегии, недипломатическая шутка премьера Словакии вызвала протестную реакцию МИД. Мы собрали важные события прошедшего дня.

Читай также: В ОП инициируют пересмотр дел против активистов

Принята экономическая стратегия Украины до 2030 года

Кабмин утвердил комплексный экономический документ, который поможет Украине стать ближе к “клубу развитых и успешных государств”. Стратегию разрабатывали эксперты, ученые, чиновники, нардепы. Ее реализация станет инвестицией в будущее богатой европейской Украины.

Шутка Словакии о Закарпатье спровоцировала конфликтную ситуацию

Премьер-министр Словакии Игорь Матович в шутку заявил, что пообещал РФ обменять “Закарпатскую Украину” на вакцину от коронавируса Спутник V. МИД Украины в ответ потребовало публичных извинений за недипломатическую шутку. В Украину также вызвали словацкого посла Матуша Корбу. Ему был выражен протест, в диппредставительстве назвали подобные шутки особо оскорбительными в условиях российской агрессии против Украины.

Читай также: Государство выплатило “Антонову“ аванс за три самолета Ан-178

Больше 100 тысяч граждан Украины записались на COVID-вакцинацию

Украинцы активно занимают электронную очередь на прививку от коронавируса. Большинство записалось через приложение Дія - 87 тыс. чел. Еще 9,9 тыс. – с помощью портала Дія, 2,8 тыс. обратились в контакт-центр МОЗ.

Председатель Европейского совета посетил Украину

Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель совершили рабочую поездку на Донбасс. На КПВВ Счастье они встретились с делегатами международных гуманитарных миссий. ОБСЕ показала президенту и Мишелю спецавто и БПЛА. Также им продемонстрировали админцентр услуг, предоставленный ООН. Гарант в ходе встречи рассказал, что предложил применять новый механизм санкций ЕС против РФ за нарушения прав человека. Он также пригласил главу Европейского совета на саммит Крымской платформы 23 августа в Киеве. Шарль Мишель, в свою очередь, пообещал помочь Украине с быстрыми поставками вакцины по программе COVAX.

Читай также: Кремль назвал новые санкции вмешательством

США продлили действие санкций против России

В Белом доме отметили, что вопрос с Украиной все еще угрожает нацбезопасности и внешней политике Америки. В связи с этим режим ЧС, установленный 6 марта 2014 года, а также принятые из-за кризиса меры по инициативе США останутся в силе после 6 марта 2021 года.

Напомним, ранее мы писали, что экс-министру Рудьковскому вручили подозрение в похищении человека.

