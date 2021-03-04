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В ООС противник за сутки шесть раз обстрелял позиции ВСУ, ранен военный

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Защитники открывали огонь в ответ на вражеские провокации.
Военные нанесли ответный удар по позициям противника
Военные нанесли ответный удар по позициям противника
facebook.com/pressjfo.news

В течение минувших суток, 3 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было задокументировано четыре нарушения режима перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, оккупанты у Водяного на Приазовье вели прицельный огонь из гранатометов различных систем. Также противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону позиций ВСУ рядом с Водяным, что возле Донецка. Там были применены станковые противотанковые гранатометы. А близ Каменки сепаратисты обстреляли локации защитников со стрелкового оружия.

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Возле населенного пункта Причепиловка противник пустил в ход подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела получил пулевое ранение украинский военный. Защитника оперативно доставили в медучреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Боец находится в удовлетворительном состоянии.

Украинские воины открывали огонь в ответ на удары противника. О действиях боевиков уведомлено представителей ОБСЕ.

В начале текущих суток, 4 марта, на фронте было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Утром противник совершил несколько выстрелов из минометов 120-го калибра в районе Водяного близ Донецка. А возле Песков сепаратисты вели огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов.

В рядах ВСУ боевых потерь не было. Защитники наносили ответный удар после провокаций противника.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский назвал действия РФ по Донбассу деструктивными.

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Теги: ООС, военные, оккупанты, ВСУ, сепаратисты, обстрелы
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Комментариев (2)
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Sandor    04.03.2021, 10:59
Оценка:  -21
Sandor
Наёмничек получил аванс.
sharry-sharry    04.03.2021, 11:15
Оценка:  0
sharry-sharry
Это твоя страна пришла на украинскую землю,это ты фашист и оккупант со своими согражданами,но ни как не украинские воины-защитники своей украинской земли и своего отечества!
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