В Украине за сутки выявили 10 057 новых заражений COVID

Продолжают болеть более 160 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 3 марта, подтвердили 10 057 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это почти на три тысячи случаев заражений больше, чем за предыдущие сутки.

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Состояние здоровья 3 271 человека вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в среду подтвердили в Киеве (+868), Житомирской (+888), Винницкой (+827), Ивано-Франковской (+776), Закарпатской (+679) и Черновицкой (+626) областях. Меньше всего – в Херсонской (+36) и Луганской (+53) областях. Среди заболевших есть 611 детей и 388 медиков.

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С начала пандемии в Украине уже подтвердили 1 374 762 случая СOVID-19. Выздоровели 1 186 873 человека (4 837 – за минувшие сутки), а 26 591 – умерли (194 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 161 298 человек.

Ранее стало известно, что в Украине на вакцинацию от коронавируса через мобильное приложение и портал “Дія“ записались уже около 100 тысяч человек.