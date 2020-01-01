МОЗ назвало количество привитых от коронавируса украинцев

Также стало известно, в каких регионах вакцинировалось больше всего людей.

С начала вакцинации прививки от коронавируса в Украине получило 9568 человек, из них 2680 – за минувшие сутки, 3 марта.

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Соответствующей статистикой поделился Минздрав в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

В среднем за сутки в регионах делали по 100 и больше инъекций. Больше всего вакцинировалось на Днепропетровщине – за сутки 350 человек. На втором месте – Киевская область – 310 прививок за день. Меньше всего привилось на Закарпатье – 30 пациентов, в числе “отстающих” также – Буковина и Сумщина, где вакцину ввели 40 местным жителям.

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С начала компании по иммунизации, 24 февраля больше всего прививок было проведено в Донецкой области – 840. Глава МОЗ Максим Степанов, президент Владимир Зеленский и главный санврач страны Виктор Ляшко привились от коронавируса публично.

Напомним, ранее мы также писали, что многим одесским медикам после COVID-прививки стало хуже.

