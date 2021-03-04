Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Кировоградщине ликвидировали антиукраинскую сеть

Комментариев: 1
Злоумышленники создавали "альтернативные" органы местного самоуправления.
Один из подозреваемых
Один из подозреваемых
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в Кировоградской области разоблачила и прекратила деятельность антиукраинской сети, организаторы которой создавали незаконные органы местной власти. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

Читай также: СБУ задержала участника диверсионной “группы Бергмана“

По данным следствия, группа лиц пыталась создать на Кировоградщине “альтернативные“ органы местного самоуправления, дублируя названия действующих территориальных общин. Для легализации незаконной структуры они разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати, удостоверения.

По задумке кураторов фигурантов такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политического положения в регионе.

Читай также: СБУ задержала боевика из "группы Безлера", пытавшего украинских военных

По данному факту открыли уголовное дело по ст. 353 УК Украины. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Одесской области сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. На подконтрольную Украине территорию он прибыл для разведки.

Один из подозреваемых
Один из подозреваемых
ssu.gov.ua

Поделись:
Теги: СБУ, Кировоградская область, уголовное дело
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ffdbff    04.03.2021, 11:09
Оценка:  -20
ffdbff
А что людям ещё остаётся если местные органы самоуправления их предали и занимаются только дерибаном, расколом общества и крышеванием криминала. Единственный выход - это создавать свои "альтернативные" органы местного самоуправления и отряды самообороны.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь