На Кировоградщине ликвидировали антиукраинскую сеть

Злоумышленники создавали "альтернативные" органы местного самоуправления.

Один из подозреваемых ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в Кировоградской области разоблачила и прекратила деятельность антиукраинской сети, организаторы которой создавали незаконные органы местной власти. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

Читай также: СБУ задержала участника диверсионной “группы Бергмана“

По данным следствия, группа лиц пыталась создать на Кировоградщине “альтернативные“ органы местного самоуправления, дублируя названия действующих территориальных общин. Для легализации незаконной структуры они разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати, удостоверения.

По задумке кураторов фигурантов такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политического положения в регионе.

Читай также: СБУ задержала боевика из "группы Безлера", пытавшего украинских военных

По данному факту открыли уголовное дело по ст. 353 УК Украины. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Одесской области сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. На подконтрольную Украине территорию он прибыл для разведки.