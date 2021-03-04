Кравчук рассказал, что поможет Украине ликвидировать обострение в ООС

По мнению переговорщика, для того, чтобы прекратить эскалацию на Донбассе, должны вмешаться США и ЕС.

Глава от Украины в ТКГ Леонид Кравчук считает, что обострение в ООС можно побороть санкциями от ЕС и США в отношении России.

Читай также: ВСУ будут зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе - Кравчук

Об этом первый президент заявил в эфире телеканала Украина 24.

По его мнению, именно от того, насколько жестокими будут ограничения против РФ, зависит, снизится ли уровень эскалации на линии разведения в ОРДЛО до минимума. Кравчук говорит, что на Россию подействует только объединенное дипломатическое давление со всех сторон.

Пока мы все вместе не заставим Россию жить и действовать так, как должно государство в цивилизованном глобальном мире, до тех пор будет обострение, - отметил дипломат.

Читай также: Оккупанты на Донбассе введут пропуска для пересечения КПВВ

Ранее Леонид Кравчук выразил протест против сообщения о “разрешении открывать предупредительный огонь для подавления огневой активности противника” от так называемой милиции “ДНР”. Глава в ТКГ счел это заявление заявкой на выход РФ из режима перемирия.

Напомним, ранее мы писали, что экологическую ситуацию на Донбассе будет отслеживать спецгруппа ТКГ.

