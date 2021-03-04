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Кравчук рассказал, что поможет Украине ликвидировать обострение в ООС

Комментариев: 2
По мнению переговорщика, для того, чтобы прекратить эскалацию на Донбассе, должны вмешаться США и ЕС.
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
Скриншот из видео

Глава от Украины в ТКГ Леонид Кравчук считает, что обострение в ООС можно побороть санкциями от ЕС и США в отношении России.

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Об этом первый президент заявил в эфире телеканала Украина 24.

По его мнению, именно от того, насколько жестокими будут ограничения против РФ, зависит, снизится ли уровень эскалации на линии разведения в ОРДЛО до минимума. Кравчук говорит, что на Россию подействует только объединенное дипломатическое давление со всех сторон.

Пока мы все вместе не заставим Россию жить и действовать так, как должно государство в цивилизованном глобальном мире, до тех пор будет обострение, - отметил дипломат.

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Ранее Леонид Кравчук выразил протест против сообщения о “разрешении открывать предупредительный огонь для подавления огневой активности противника” от так называемой милиции “ДНР”. Глава в ТКГ счел это заявление заявкой на выход РФ из режима перемирия.

Напомним, ранее мы писали, что экологическую ситуацию на Донбассе будет отслеживать спецгруппа ТКГ.

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Теги: Кравчук, ООС, Донбасс, обострение, РФ, санкции, ЕС, США
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Комментариев (2)
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ffdbff    04.03.2021, 11:04
Оценка:  -20
ffdbff
Наглая ты харя, США и ЕС в 2014 г. организовали в Украине гос. переворот и с тех пор не только вмешиваются а управляют государством и не дадут никогда прекратить конфликт на Донбассе.
толян04    04.03.2021, 10:59
Оценка:  -19
толян04
зачетное фото))
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