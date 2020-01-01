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Во Львове полицейский застрелился на работе

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Есть данные о неосторожном обращении с оружием, рассказал депутат Игорь Зинкевич.
Во Львове полицейский застрелился на работе
Во Львове полицейский застрелился на работе
Игорь Зинкевич / Facebook

Во Львове полицейский застрелился прямо на работе. От полученного ранения мужчина умер на месте. О подробностях сообщил депутат местного горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

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По имеющимся данным, инцидент произошел в четверг, 4 марта, утром, в Управлении патрульной полиции. Правоохранитель выстрелили в себя после построения.

“…по неизвестным причинам работник патрульной полиции выстрелил себе в голову на работе“, – написал Зинкевич.

От полеченного ранения полицейский скончался на месте. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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Депутат также сообщил, что согласно неподтвержденным данным, выстрел мог произойти из-за неосторожного обращения с оружием.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке мужчина напал на полицейского с ножом после просьбы предоставить документы.

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Теги: полиция, Львов, оружие, смерть, депутат
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