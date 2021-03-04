Минздрав засекретил цену на вакцину от COVID
Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. Об этом на брифинге сегодня рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
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По её словам, в случае разглашения информации об условиях закупки COVID-вакцин, предусматриваются штрафы и даже расторжение контракта с производителем.
Шаталова подчеркнула, что такие условия существуют для всех стран, осуществляющие закупки вакцин от коронавируса.
Украинские регионы получили приказ Минздрава, который обязывает “обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19“.
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Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на утро 4 марта было привито 9 568 человек.
Ранее стало известно, что Израиль передаст Украине 10 млн доз COVID-вакцины компании Pfizer.
нах ты перелогинилось снова, многостаночное быдло оккупантов из раши?????????????????????
wikipedia!!
Кажется кто то нас обманул !
А ботам по традиции бимбу в рота
Слава IBM ...
нах ты перелогинилось снова,
штатное быдло оккупантов из раши???
Тебе только нахyй скакать, нацистская гниль многостаночная ...
тебе наверное ценник в зубы от вакцины дали на россии ... ипать же тупое наци путинское