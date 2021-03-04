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Минздрав засекретил цену на вакцину от COVID

Комментариев: 8
Могут оштрафовать или расторгнуть контракт.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. Об этом на брифинге сегодня рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

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По её словам, в случае разглашения информации об условиях закупки COVID-вакцин, предусматриваются штрафы и даже расторжение контракта с производителем.

Шаталова подчеркнула, что такие условия существуют для всех стран, осуществляющие закупки вакцин от коронавируса.

Украинские регионы получили приказ Минздрава, который обязывает “обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19“.

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Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на утро 4 марта было привито 9 568 человек.

Ранее стало известно, что Израиль передаст Украине 10 млн доз COVID-вакцины компании Pfizer.

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Теги: Минздрав Украины, вакцина, коронавирус, COVID-19
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Комментариев (8)
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nelci    04.03.2021, 12:59
Оценка:  -1
nelci
Если вакцина для простого человека бесплатная, то информация о цене для него не имеет значения, этим должны интересовать исключительно надзорные органы.
nerddffgcv    04.03.2021, 12:12
Оценка:  -18
nerddffgcv
А кто-то ждал чего-то другого? :-)
WTF2wtf    04.03.2021, 12:24
Оценка:  0
WTF2wtf
"Антибес-Boxerogos" ,
нах ты перелогинилось снова, многостаночное быдло оккупантов из раши?????????????????????
GOOD_666    04.03.2021, 12:09
Оценка:  -20
GOOD_666
Crown Agents[1] — международная компания, основным направлением деятельности которой является оказание помощи правительствам во всем мире с целью повышения благосостояния, сокращение бедности!!!
wikipedia!!
Кажется кто то нас обманул !
А ботам по традиции бимбу в рота
Слава IBM ...
mtrevbccde    04.03.2021, 12:01
Оценка:  -19
mtrevbccde
Логичное решение.Ведь при таком раскладе воровать гораздо легче. :-)
WTF2wtf    04.03.2021, 12:08
Оценка:  -1
WTF2wtf
"Антибес-Boxerogos" ,
нах ты перелогинилось снова,
штатное быдло оккупантов из раши???
Тебе только нахyй скакать, нацистская гниль многостаночная ...
ffdbff    04.03.2021, 11:45
Оценка:  -18
ffdbff
Это же гениально, люди не будут иметь права знать что им колят, добро пожаловать в концлагерь "Украина".
WTF2wtf    04.03.2021, 11:47
Оценка:  -1
WTF2wtf
Штатное многостаночное быдло оккупантов из раши,
тебе наверное ценник в зубы от вакцины дали на россии ... ипать же тупое наци путинское
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