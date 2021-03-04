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Мэру Николаева пришлось оправдываться из-за антипрививочников

Комментариев: 6
Мэр предложил отказывать в бесплатном лечении тем, кто не хочет прививаться.
Александр Сенкевич
Александр Сенкевич
facebook.com/SenkevichNikolaev

Мэру Николаева Александру Сенкевичу пришлось оправдываться из-за своих заявлений о том, что граждане отказавшиеся от прививку, должны лечиться от коронавируса за свой счет. В комментарии ТСН градоначальник признал, что сказанное было лишь его личным мнением.

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Сенкевич подчеркнул, что идея лишать “ковидных“ антипрививочников права лечиться за счет государства – это лишь его собственное мнение. При этом от самой идеи мэр не отказывается и даже считает, что такой подход следует закрепить на государственном уровне, поскольку лечение в больнице дорогое, а деньги расходуются из бюджета.

“Если человек пренебрегает своим здоровьем – мне особенно все равно. Но я не хотел бы, чтобы николаевцы, да и любые украинцы, из собственных налогов платили за лечение тех, кто отрицает вакцинацию и не хочет этого делать“, – заявил мэр.

Напомним, ранее мэр Николаева заявил, что граждане, отказывающиеся делать прививку от коронавируса, в случае заражения должны лечиться исключительно за собственный счет.

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Теги: Николаев, коронавирус, прививка
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Комментариев (6)
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ffdbff    04.03.2021, 11:47
Оценка:  -17
ffdbff
Ему уже давно должны были предъявить обвинение в нарушении Конституции, а в место этого мерзавец просто отшутился, типа по приколу выслужиться хотел перед зелей.
WTF2wtf    04.03.2021, 11:57
Оценка:  +1
WTF2wtf
Это пишет многостаночное быдло-говномет иностранных оккупантов и военных преступников из раши ...
нацистская антиукраинская гниль, гадящая за счет российских пенсионеров
ffdbff    04.03.2021, 12:08
Оценка:  -18
ffdbff
Да все уже в курсе кто ты, не стоит так подробно себя расписывать )))
WTF2wtf    04.03.2021, 12:09
Оценка:  -1
WTF2wtf
Не ной,
нацистская гниль путинская ... ты только скакать по аккаунтам и гадить из-за поребрика можешь, антиукраинское быдло виртуальное
Nagato2020    04.03.2021, 12:45
Оценка:  -17
Nagato2020
Мэр конечно, редкая сволочь, и его уже давно пора привлечь за прямое нарушение Конституции. А на пиндосовского троля, люто ненавидящего Украину и украинский народ, WTF2wtf, думаю не стоит даже и обращать внимание. Тупое, унылое гавно, из месяца в месяц, пишущее одно и то же по методичке.
WTF2wtf    04.03.2021, 13:08
Оценка:  0
WTF2wtf
Да не ной ты,
обиженное быдло военных преступников из раши ...
Нах ты скачешь, гниль многостаночная? Тупо обязано пайку отрабатывать, говно запоребриковое?
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