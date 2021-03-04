Мэру Николаева пришлось оправдываться из-за антипрививочников

Мэр предложил отказывать в бесплатном лечении тем, кто не хочет прививаться.

Мэру Николаева Александру Сенкевичу пришлось оправдываться из-за своих заявлений о том, что граждане отказавшиеся от прививку, должны лечиться от коронавируса за свой счет. В комментарии ТСН градоначальник признал, что сказанное было лишь его личным мнением.

Читай также: В Украине за сутки выявили 10 057 новых заражений COVID

Сенкевич подчеркнул, что идея лишать “ковидных“ антипрививочников права лечиться за счет государства – это лишь его собственное мнение. При этом от самой идеи мэр не отказывается и даже считает, что такой подход следует закрепить на государственном уровне, поскольку лечение в больнице дорогое, а деньги расходуются из бюджета.

“Если человек пренебрегает своим здоровьем – мне особенно все равно. Но я не хотел бы, чтобы николаевцы, да и любые украинцы, из собственных налогов платили за лечение тех, кто отрицает вакцинацию и не хочет этого делать“, – заявил мэр.

Напомним, ранее мэр Николаева заявил, что граждане, отказывающиеся делать прививку от коронавируса, в случае заражения должны лечиться исключительно за собственный счет.