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Кравчук сообщил, что Украина продолжит соблюдать нормандские соглашения

Комментариев: 3
Политик прокомментировал нарушение договоренностей.
Кравчук сообщил, что Украина продолжит соблюдать нормандские соглашения
Кравчук сообщил, что Украина продолжит соблюдать нормандские соглашения
УНИАН

Украина продолжит соблюдать нормандские и минские соглашения. Страна надеется, что если тишина и будет нарушаться, то только “кое-где“. Об этом рассказал глава украинской делегации ТКГ и экс-президент Леонид Кравчук в интервью каналу “Дом“.

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По словам политика, важно, что украинская сторона официально сообщила о попытках нарушить договор о всеобъемлющей тишине, принятый 22 июля 2020 года. Кравчук также выразил надежду, что режим прекращения огня будет соблюдаться и дальше, только “кое-где“ нарушаться.

При этом, Украина продолжит и дальше соблюдать соглашения, к которым стороны пришли ранее, добавил глава делегации.

“Но Украина была, есть и остается сторонником соблюдения тех соглашений, которые принимались в Нормандском формате и на Минской платформе“, – сказал он.

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Стоит отметить, что в среду, 3 марта, на заседании ТКГ Кравчук выразил официальный протест в связи с информацией, обнародованной так называемой “народной милицией“ незаконной “ДНР“. Боевики заявили, что им разрешили вести предупредительный огонь для “подавления огневых точек“.

Кравчук отметил, что такое решение врага указывает на односторонний выход РФ из договоренностей о режиме тишины.

Ранее Кравчук рассказал, что поможет Украине ликвидировать обострение в ООС.

 

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Теги: ТКГ, Леонид Кравчук, режим тишины, Нормандский формат, Минские соглашения
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Комментариев (3)
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nelci    04.03.2021, 13:01
Оценка:  -22
nelci
Странная постановка вопроса, Минские соглашения необходимо ВЫПОЛНЯТЬ, а не соблюдать!
nerddffgcv    04.03.2021, 12:32
Оценка:  -21
nerddffgcv
Этот дед,несмотря на свой хронический алкоголизм,иногда говорит реальные вещи.Он уйдёт от нас в этом году,ведь у него уже практически нет печени...Но мы будем помнить этого алкодеда как довольно забавного куролеса!
WTF2wtf    04.03.2021, 12:42
Оценка:  0
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- КудлатыйКыць-УкраинаЦэБурунди- ШоколадныйБох-МихасьUA- РобинГуд-СпасительМаккейн- Простакк-Негорро- НеистовыйГун-ВолодяГрОйсман (и т.д.),
какого ты тут постоянно скачешь, штатное нацистское быдло оккупантов из раши с кучей аккаунтов???
Тебе только нахyй ...
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