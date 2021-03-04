Кравчук сообщил, что Украина продолжит соблюдать нормандские соглашения

Политик прокомментировал нарушение договоренностей.

Украина продолжит соблюдать нормандские и минские соглашения. Страна надеется, что если тишина и будет нарушаться, то только “кое-где“. Об этом рассказал глава украинской делегации ТКГ и экс-президент Леонид Кравчук в интервью каналу “Дом“.

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По словам политика, важно, что украинская сторона официально сообщила о попытках нарушить договор о всеобъемлющей тишине, принятый 22 июля 2020 года. Кравчук также выразил надежду, что режим прекращения огня будет соблюдаться и дальше, только “кое-где“ нарушаться.

При этом, Украина продолжит и дальше соблюдать соглашения, к которым стороны пришли ранее, добавил глава делегации.

“Но Украина была, есть и остается сторонником соблюдения тех соглашений, которые принимались в Нормандском формате и на Минской платформе“, – сказал он.

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Стоит отметить, что в среду, 3 марта, на заседании ТКГ Кравчук выразил официальный протест в связи с информацией, обнародованной так называемой “народной милицией“ незаконной “ДНР“. Боевики заявили, что им разрешили вести предупредительный огонь для “подавления огневых точек“.

Кравчук отметил, что такое решение врага указывает на односторонний выход РФ из договоренностей о режиме тишины.

Ранее Кравчук рассказал, что поможет Украине ликвидировать обострение в ООС.