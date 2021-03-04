Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция официально заявила, что поддержит Крымскую платформу

Комментариев: 3
Представители восточной страны пообещали помочь Украине сохранить территориальную целостность.
Мустафа Шентоп
Мустафа Шентоп
ukrinform.ru

Турция тесно сотрудничает с Украиной на международных площадках и готова поддержать ее территориальную целостность, в том числе в вопросе Крыма.

Читай также: Таиланд готов отменить карантин для туристов с COVID-прививкой

Об этом заявил глава Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп изданию Укринформ.

Шентоп отметил, что в собрании все партии единогласно поддерживают сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. А депутаты из провинций, где живут выходцы из Крыма, следят за ситуацией с полуостровом. Также они отмечают себе все неправомерные действия РФ по отношению к крымским татарам.

Политики активно выступают за то, чтобы вопрос деоккупации Крыма рассматривался на международном уровне и звучал на всех возможных площадках. Можете быть уверены, Турция окажет необходимую поддержку Крымской платформе, - подчеркнул председатель собрания.

Напомним, ранее мы писали, что в МИД объяснили, на чем будет сосредоточена Крымская платформа.

Поделись:
Теги: Крым, крымские татары, Крымская платформа, Турция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
nerddffgcv    04.03.2021, 12:28
Оценка:  -24
nerddffgcv
Это всё ерунда!А вот то что распалась группа"НеАнгелы"-это действительно трагедия!!!
WTF2wtf    04.03.2021, 12:34
Оценка:  +2
WTF2wtf
"Антибес-Boxerogos" ,
тебе только нахyй скакать,
штатное быдло-многостаночник оккупантов из раши ...
ЗaeлoПлacтинку    04.03.2021, 12:23
Оценка:  -25
ЗaeлoПлacтинку
Турция, как заявил Эрдоган, спит и видит когда уж Крым и Украина вернутся под власть Турции, как было до Богдана Хмельницкого и до завоевания Россией Крыма у Турции.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь