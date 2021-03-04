Турция официально заявила, что поддержит Крымскую платформу

Представители восточной страны пообещали помочь Украине сохранить территориальную целостность.

Турция тесно сотрудничает с Украиной на международных площадках и готова поддержать ее территориальную целостность, в том числе в вопросе Крыма.

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Об этом заявил глава Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп изданию Укринформ.

Шентоп отметил, что в собрании все партии единогласно поддерживают сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. А депутаты из провинций, где живут выходцы из Крыма, следят за ситуацией с полуостровом. Также они отмечают себе все неправомерные действия РФ по отношению к крымским татарам.

Политики активно выступают за то, чтобы вопрос деоккупации Крыма рассматривался на международном уровне и звучал на всех возможных площадках. Можете быть уверены, Турция окажет необходимую поддержку Крымской платформе, - подчеркнул председатель собрания.

Напомним, ранее мы писали, что в МИД объяснили, на чем будет сосредоточена Крымская платформа.

