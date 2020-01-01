В Днепре семье умершей от COVID медсестры выплатили 1,5 млн грн
Фонд социального страхования Украины профинансировал страховую выплату в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривен для семьи медсестры из Днепропетровской области, которая умерла, заразившись коронавирусом во время выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
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Денежные средства поступят на счет семьи в течение нескольких банковских дней.
Всего с начала пандемии коронавируса и по состоянию на 3 марта 2021 года Фонд профинансировал страховые выплаты семьям шестидесяти медицинских работников.
Напомним, что для получения страховой выплаты в случае смерти медработника, занимавшегося лечением больных с коронавирусом, его семья должна подать в Минсоцполитики пакет документов. К середине декабря 2020 года ведомство получило 41 пакет документов.
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Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от правительства выплатить компенсации семьях умерших медиков, которые занимались лечением больных COVID-19.