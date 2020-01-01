Минздрав опубликовал новое деление Украины по зонам карантина

"Красными" остаются три области.

Минздрав Украины опубликовал новый список карантинных зон. По уровню эпидемиологической опасности “желтыми“ остаются более половины регионов страны. Подробности передает пресс-служба ведомства.

Читай также: МОЗ назвало количество привитых от коронавируса украинцев

Так, по состоянию на четверг, 4 марта, в “красной“ зоне находятся три региона. Это Житомирская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

В “оранжевую“ зону карантина попали 9 областей, а именно Донецкая, Запорожская, Николаевская, Киевская, Сумская, Винницкая, Львовская, Тернопольская и Закарпатская области.

Более половины регионов являются “желтыми“. Речь идет о Луганской Одесской, Харьковской, Полтавской, Ровенской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Волынской областях и Киеве.

Деление Украины по зонам карантина Минздрав

Читай также: Мэру Николаева пришлось оправдываться из-за антипрививочников

Согласно информации Минздрава, во многих регионах все еще заметен рост госпитализаций пациентов с COVID-19. Худшая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской (140,5 на 100 тыс населения при норме в 60), Винницкой (103,4) и Черновицкой (93,7) областях.

Ранее сообщалось, что Минздрав засекретил цену на вакцину от коронавируса.