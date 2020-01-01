Зеленский подписал закон о возвращении конкурсов для госслужащих

Согласно документу, для вступления в должность будет проводиться конкурс, как это было раньше.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, упорядочивающий вступление в должность госслужащих, в частности, о возобновлении конкурсов.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса главы государства.

Как известно, ранее конкурсы для претендующих на пост госслужащего были отменены из-за эпидемии. Документ возвращает проведение конкурсов на замещение вакантных постов госслужбы всех категорий.

На протяжении шести месяцев со дня вступления в силу закона должны быть объявлены конкурсы для лиц на должностях, с которыми ранее заключили договоры о прохождении госслужбы на время карантина, - сказано в сообщении ОП.

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Законом также предусмотрено, что субъект назначения не может сам уволить госслужащего категории А в течение 4 месяцев после того, как его утвердит в должности президент, министр или другой руководитель. Он не может принять такое решение в том числе по представлению премьера, министра или начальника в исполнительных органах власти.

Также документ разрешает наделять некоторыми полномочиями министра его зама или первого зама, если должность вакантна.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский высказался об отношениях с США.

