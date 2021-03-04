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От коронавируса умер военнослужащий ВСУ

Комментариев: 3
Реанимационные мероприятия не помогли.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/Ukrmilitarymedic/

За минувшие сутки, 3 марта, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер один военнослужащий ВСУ. Об этом в Facebook сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

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Военнослужащий находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. 22 февраля тест показал, что у него коронавирус.

Военные медики проводили всю необходимую терапию, но состояние здоровья больного ухудшилось. Реанимационные мероприятия не помогли.

Таким образом, с начала пандемии от осложнений, вызванных опасным вирусом, умерли 47 украинских военнослужащих.

По состоянию на утро 4 марта 2021 года в ВСУ коронавирусом болели 1 067 человек. На изоляции находилось 272 человека. Выздоровели 16 108 украинских военнослужащих.

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Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Украины засекретило цену на вакцину от COVID-19. Соответствующий приказ получили все регионы.

Дело в том, что Украина подписала соглашение с компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин.

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Теги: коронавирус, COVID-19, военнослужащий, гибель, Министерство здравоохранения
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Комментариев (3)
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nerddffgcv    04.03.2021, 12:41
Оценка:  -24
nerddffgcv
Не верю!Гэрои нэ вмырають!А"рот в рот"делали ему?Кто за смерть пацана ответит,я вас спрашиваю!
WTF2wtf    04.03.2021, 12:48
Оценка:  +2
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- КудлатыйКыць-УкраинаЦэБурунди- ШоколадныйБох-МихасьUA- РобинГуд-СпасительМаккейн- Простакк-Негорро- НеистовыйГун-ВолодяГрОйсман (и т.д.) ,
штатное нацистское быдло оккупантов из раши с кучей аккаунтов,
тебе только нахyй скакать ...
WTF2wtf    04.03.2021, 12:48
Оценка:  +1
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- КудлатыйКыць-УкраинаЦэБурунди- ШоколадныйБох-МихасьUA- РобинГуд-СпасительМаккейн- Простакк-Негорро- НеистовыйГун-ВолодяГрОйсман (и т.д.) ,
штатное нацистское быдло оккупантов из раши с кучей аккаунтов,
тебе только нахyй скакать ...
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