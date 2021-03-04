От коронавируса умер военнослужащий ВСУ

Реанимационные мероприятия не помогли.

За минувшие сутки, 3 марта, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер один военнослужащий ВСУ. Об этом в Facebook сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

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Военнослужащий находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. 22 февраля тест показал, что у него коронавирус.

Военные медики проводили всю необходимую терапию, но состояние здоровья больного ухудшилось. Реанимационные мероприятия не помогли.

Таким образом, с начала пандемии от осложнений, вызванных опасным вирусом, умерли 47 украинских военнослужащих.

По состоянию на утро 4 марта 2021 года в ВСУ коронавирусом болели 1 067 человек. На изоляции находилось 272 человека. Выздоровели 16 108 украинских военнослужащих.

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Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Украины засекретило цену на вакцину от COVID-19. Соответствующий приказ получили все регионы.

Дело в том, что Украина подписала соглашение с компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин.