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Украинские фейки о COVID настораживают даже ООН

Комментариев: 3
Эксперты заявили о засилье лжи на тему коронавируса в украинском инфопространстве.
В укр-нете много фейков о коронавирусе
В укр-нете много фейков о коронавирусе
depositphotos.com

Украинское информационное пространство заполонили фейки о COVID-19, что затрудняет эффективную борьбу с пандемией. Об этом говорится в выводах исследования, проведенного по просьбе Программы развития ООН и Детского фонда (ЮНИСЕФ).

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С марта по ноябрь 2020 года группа экспертов по заказу ООН отслеживала в социальных сетях и в украинских онлайн-СМИ сообщения, связанные с тематикой COVID-19. В результате из 30 миллионов сообщений было выявлено 250 тысяч случаев дезинформации - от конспирологических теорий происхождения вируса до откровенной лжи о прививках, методах лечения и профилактике инфекции.

“Вся эта дезинформация негативно влияет на поведение людей, в частности их готовность придерживаться необходимых мер предосторожности – носить маски, соблюдать физическую дистанцию и т.д. Многие сообщения направлены на подрыв доверия населения к вакцинам“, - говорится в сообщении.

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Также авторы доклада полагают, что системная дезинформация ведет к росту уровня заболеваемости COVID-19.

Напомним, Минздрав назвал популярные фейки о СOVID-вакцинации. Фейков достаточно много.

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Теги: коронавирус, ООН, фейк
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Комментариев (3)
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nelci    04.03.2021, 12:54
Оценка:  -22
nelci
Весь мир старается быстрее пройти СOVID, только в Украине создаются инсинуации и проблемы связанные с вакцинацией.
nerddffgcv    04.03.2021, 12:39
Оценка:  -21
nerddffgcv
Именно поэтому мы и получим нормальную вакцину не ранее 2023-го года...
WTF2wtf    04.03.2021, 12:48
Оценка:  +1
WTF2wtf
... это пишет штатное нацистское быдло-говномет оккупантов из раши с кучей аккаунтов
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