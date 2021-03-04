Украинские фейки о COVID настораживают даже ООН

Эксперты заявили о засилье лжи на тему коронавируса в украинском инфопространстве.

В укр-нете много фейков о коронавирусе depositphotos.com

Украинское информационное пространство заполонили фейки о COVID-19, что затрудняет эффективную борьбу с пандемией. Об этом говорится в выводах исследования, проведенного по просьбе Программы развития ООН и Детского фонда (ЮНИСЕФ).

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С марта по ноябрь 2020 года группа экспертов по заказу ООН отслеживала в социальных сетях и в украинских онлайн-СМИ сообщения, связанные с тематикой COVID-19. В результате из 30 миллионов сообщений было выявлено 250 тысяч случаев дезинформации - от конспирологических теорий происхождения вируса до откровенной лжи о прививках, методах лечения и профилактике инфекции.

“Вся эта дезинформация негативно влияет на поведение людей, в частности их готовность придерживаться необходимых мер предосторожности – носить маски, соблюдать физическую дистанцию и т.д. Многие сообщения направлены на подрыв доверия населения к вакцинам“, - говорится в сообщении.

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Также авторы доклада полагают, что системная дезинформация ведет к росту уровня заболеваемости COVID-19.

Напомним, Минздрав назвал популярные фейки о СOVID-вакцинации. Фейков достаточно много.