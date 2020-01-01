Травмы получил один человек.

На Одесчине столкнулись два грузовика: Есть погибшие Нацполиция

На Одесчине столкнулись два грузовика. В результате погиб мужчина, который в момент ДТП помогал ремонтировать одну из фур. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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Так, инцидент произошел в четверг, 4 марта, в районе 05:00 в Березовском районе. По предварительным данным, 35-летний водитель грузовика MAN во время движения потерял управление и врезался в фуру DAF, которая была припаркована на обочине.

В момент аварии 28-летний мужчина помогал владельцу автомобиля проводить ремонтные работы. Он получил травмы. Врачам не удалось спасти пострадавшего, он умер в “скорой“.

В результате ДТП травмы также получил водитель фуры MAN. Его госпитализировали.

Фото с места ДТП Нацполиция

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Полиция возбудила уголовное производство по статье “нарушение правил дорожного движения“. Полные обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области в ДТП погиб один человек, еще трое были травмированы.