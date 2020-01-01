В конце недели в Украине может снова пойти снег, - Синоптики

По прогнозам экспертов, будет ветрено и похолодает.

В Украине может снова пойти снег 24tv.ua

До конца нынешней недели Украину ожидают осадки и снижение температур.

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные украинского Гидрометцентра.

В пятницу, 5 марта, ночью может пойти дождь с мокрым снегом. Вероятней всего осадки накроют запад, север, а также в Винницкую и Черкасскую области. На юге, по прогнозам синоптиков, их точно не будет. Обильные осадки местами ожидаются в Карпатах.

В среднем воздух прогреется от 0 до 5 градусов тепла. На юге будет теплее, днем +6...+11, в Одесской области - 13-16 градусов с отметкой плюс.

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На выходных значительных осадков не предвидится. Возможен небольшой мокрый снег ночью в субботу, 6 марта. Предположительно, снег пойдет в центральной части, а также в южной и восточной.

Также синоптики передают порывы ветра до 15-20 м/с в большинстве регионов. Ночью может быть мороз от -3 до -8 градусов. В субботу на юге и востоке Украины термометры покажут 0, днем – от 0 до 7 тепла. В Карпатах ночью могут ударить морозы – 8-13 градусов, днем -2...-7.

В Киеве и области в пятницу, 5 марта ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Среднесуточная температура воздуха составит +1...+4 градуса.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму традиционные сорта винограда под угрозой исчезновения.

