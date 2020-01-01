Обязательная регистрация мобильного номера: В Минцифре оценили идею

Давнюю идею о привязке мобильных номеров к паспорту прокомментировал профильный министр.

Украинцев нужно стимулировать, а не принуждать к регистрации за собой мобильных номеров. Такое мнение выразил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству “Интерфакс-Украина“.

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“Я против обязательной регистрации. Лучше обеспечивать развитие продуктов, создавая потребность в идентификации. Вот, например, с “Дія“ в смартфоне можно подтвердить свою личность, путешествовать по всей стране, подписать любой документ. И его (приложение – ред.) устанавливают не потому, что правительство обязало устанавливать госуслуги поголовно в каждый смартфон. Мы должны стимулировать рынок, а не обязывать абонентов“, - заявил Федеров.

По мнению главы Минцифры, операторы мобильной связи должны создать клиентам такие условия, чтобы те сами захотели регистрировать номер на свое имя.

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“Например, развивать mobileID, сделать выгодные тарифы для контрактных / идентифицированных абонентов. По моему мнению, общество пока не настолько доверяет государству, чтобы можно было внедрить обязательную регистрацию номеров. Я вообще пока не вижу в этом необходимости“, - отметил министр.

Напомним, на Банковой озвучили цели цифровизации в Украине. Уже около 500 тысяч украинцев прошли курсы цифрового образования, а к скоростному интернету имеют подключение 2,5 млн человек.