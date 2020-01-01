Украина отказалась выдать США американца, воевавшего в АТО

Такое решение принял Апелляционный суд Киева.

Апелляционный суд Киева отменил решение об экстрадиции в США американца Крейга Ленга, который воевал на Донбассе на стороне украинских военнослужащих в составе “Правого сектора“. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Моргун.

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По его словам, судебное решение об отмене решения об экстрадиции Ленга в США опубликовали 2 марта.

Ленга в Соединенных Штатах подозревают в убийстве пожилых супругов в 2018 году, а также в краже и разбое. Сам американец отвергает эти обвинения. Власти США объявили его в международный розыск.

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В Украине Крейга Ленга задержали в августе 2019 года при пересечении государственной границы, когда стало известно, что он находится в международном розыске. Вначале ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а потом отпустили под круглосуточный домашний арест.

Ранее стало известно, что Кабмин принял решение о предоставлении адресной финансовой помощи к пенсии членам семей военнослужащих и добровольцев, погибших в зоне АТО/ООС.