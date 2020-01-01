Тариф может остаться на прежнем уровне.

Шмыгаль рассказал, изменится ли цена на электроэнергию с 1 апреля Кадр из видео

Власти обсуждают вопрос цены на электроэнергию для населения. Изменится ли она с 1 апреля, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

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Так, по словам главы Кабмина, вопрос о тарифах на электроэнергию сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Он не исключает, что цена может остаться прежней.

“Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля. Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется 1,68 грн/кВт“, – сказал политик.

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Стоит отметить, что ранее Кабмин изменил тарифы на электроэнергию, отменив льготную цену на уровне в 90 коп за первые 100 кВт. Согласно решению, оно будет действовать до 31 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что крымчанам предоставили особые права в суде. Верховная Рада приняла соответствующий закон.