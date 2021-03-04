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Шмыгаль заявил о третьей волне пандемии коронавируса

Комментариев: 2
Он не исключил нового жесткого карантина в Украине.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
facebook.com/KabminUA/

В Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, поэтому существует вероятность введения нового жесткого карантина. Такое заявление сегодня сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает “РБК-Украина“.

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“Нужно быть сознательными - началась третья волна пандемии коронавируса в Украине“, - сказал Шмыгаль.

За прошедшие сутки, 3 марта, в Украине подтвердили 10 057 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 3 271 человека. Больше всего новых случаев заражений вчера зарегистрировали в Киеве, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Премьер-министр отметил, что когда большая часть регионов окажется в “красной“ карантинной зоне, то тогда придется ввести жесткий карантин, который “Украина уже проходила“.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины засекретило цену на вакцину от COVID-19. В регионы направили приказ, запрещающий разглашать эту информацию.

Оказывается, Украина подписала соглашение с компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин.

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Теги: Украина, Денис Шмыгаль, коронавирус, пандемия, карантин
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Комментариев (2)
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GOOD_666    04.03.2021, 14:01
Оценка:  -20
GOOD_666
3АЕБАЛ!!!
WaldKrenoveev    04.03.2021, 13:35
Оценка:  0
WaldKrenoveev
это песда
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