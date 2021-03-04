Шмыгаль заявил о третьей волне пандемии коронавируса

Он не исключил нового жесткого карантина в Украине.

В Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, поэтому существует вероятность введения нового жесткого карантина. Такое заявление сегодня сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает “РБК-Украина“.

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“Нужно быть сознательными - началась третья волна пандемии коронавируса в Украине“, - сказал Шмыгаль.

За прошедшие сутки, 3 марта, в Украине подтвердили 10 057 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 3 271 человека. Больше всего новых случаев заражений вчера зарегистрировали в Киеве, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Премьер-министр отметил, что когда большая часть регионов окажется в “красной“ карантинной зоне, то тогда придется ввести жесткий карантин, который “Украина уже проходила“.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины засекретило цену на вакцину от COVID-19. В регионы направили приказ, запрещающий разглашать эту информацию.

Оказывается, Украина подписала соглашение с компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин.