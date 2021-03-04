Судьи КСУ поссорились из-за кресла отстраненного Тупицкого

Очередное заседание суда началось с перепалки между судьями.

ДО сегодня кресло Тупицкого пустовало facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

Во время заседания Конституционного суда в четверг, 4 марта, между судьями произошла перепалка из-за кресла, которое занимал в настоящее время отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий. Об этом пишет “Укринформ“.

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Перепалка возникла между заместителем главы Конституционного суда Сергеем Головатым и судьей Александром Литвиновым при рассмотрении запроса уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения“.

Перед началом заседания Головатый занял место отсутствующего Александра Тупицкого. На это судья Литвинов спросил:

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“Сергей Петрович, у нас что – изменилась схема рассадки в зале?“

“Я оставлю этот вопрос без ответа“, - ответил Головатый.

“Займите тогда свое место“, - настаивал Литвинов.

На это Головатый уже не ответил.

“Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины“, - продолжил Литвинов.

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Головатый снова проигнорировал слова коллеги и продолжил вести заседание с места Тупицкого.

Как отмечает издание, пока председатель Конституционного суда Александр Тупицкий отстранен указом президента, его функции на заседаниях исполняет заместитель Сергей Головатый. До сих пор он вел заседания со своего места.

Напомним, в конце декабря президент Зеленский отстранил Тупицкого на время, пока правоохранители расследуют уголовные дела, где он фигурирует. В конце февраля отстранение продлили еще на месяц.