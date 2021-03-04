В Кремле прокомментировали неудачную шутку Словакии о Закарпатье

Пресс-секретарь Путина сказал, что это не имеет отношение к РФ и они хотят остаться в стороне.

В Москве не хотят как-либо оценивать высказывание премьер-министра Словакии относительно Закарпатья и вакцины из РФ.

Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, передают российские СМИ.

Нас это не касается, поэтому мы не хотим это никак комментировать, - отметил Песков.

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Ранее словацкий премьер Игорь Матович в эфире радио заявил, что пообещал РФ украинское Закарпатье за COVID-вакцину Спутник V. Потом он намекнул, что это была шутка.

МИД Украины назвал это оскорблением на фоне российской агрессии и потребовал извинений. За премьера извинился министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, назвав его фразу некорректной.

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Добавим, что Песков рассказал также о заинтересованности Словакии в российском препарате от коронавируса. Он подчеркнул, что вакцина будет продана, а не предоставлена в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, ранее мы писали, что Словакия извинилась перед Украиной за шутку об РФ и Закарпатье.

