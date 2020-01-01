В Николаеве задержали крупных фальшивомонетчиков

Они изготавливали фальшивые банкноты номиналом 100 долларов.

Один из подозреваемых ssu.gov.ua

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали организаторов группировки, участники которой занимались изготовлением и сбытом фальшивых долларов. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, группа фальшивомонетчиков действовала приблизительно один год. Они изготавливали фальшивые банкноты номиналом 100 долларов. Подделки фигуранты сбывали через личные связи.

По предварительной информации, ежемесячно злоумышленники изготавливали до 100 тысяч фальшивых долларов.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 199 УК Украины (Изготовление и сбыт фальшивых денег). Следствие продолжается. Во время обысков изъято клише, с помощью которого делали фальшивые доллары.

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Ранее мы сообщили, что в Киевской области СБУ задержала организаторов и активных участников международной этнической преступной группировки, которые занимались изготовлением и сбытом фальшивых денег. Фальшивые доллары злоумышленники сбывали за 50% от их номинальной стоимости.