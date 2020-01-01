Политик признал, что его реакция была неуместна.

Пошутивший о Закарпатье премьер Словакии извинился перед украинцами Игорь Матович / Twitter

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, который в шутку хотел “обменять“ Закарпатье на российскую COVID-вакцину, извинился перед украинцами. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Twitter.

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Так, по словам Матовича, Словакия всегда выражала четкую позицию относительно территориальной целостности Украины. Премьер признает, что его шутка о передаче России Закарпатья была неуместной, а также отмечает, что уважение международных законов является обязательным.

“Извиняюсь перед всеми украинцами за мою неуместную реакцию“, – подытожил Матович.

Стоит отметить, что ранее за слова премьера извинился глава МИД Словакии Иван Корчок. Он сожалеет о словах коллеги.

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Примечательно, что в украинском МИД предложили политику лучше обменять на российскую вакцину несколько регионов его государства.

В свою очередь в Кремле отметили, что шутка премьера Россию не касается. Ее решили не комментировать.