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Шмыгаль заявил, что Украина скоро сможет сама обеспечивать себя газом

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Премьер говорит, что голубого топлива собственной добычи стране будет хватать уже в 2024/25 гг.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Кабмин

Украина сможет через пару лет сама обеспечивать себя газом.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции по итогам года его работы на посту.

По словам премьер-министра, страна сможет добывать столько топлива, что хватит и населению, и производственным потребителям. При этом он уточнил, что дедлайн, который ставит перед собой правительство, - 2024, максимум - 2025 год.  

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Шмыгаль отметил, что такой сценарий станет возможен благодаря открытию новых месторождений газа. Премьер добавил, что в ближайшие два-три года в газовую отрасль поступят инвестиции в размере 10 млрд грн.

Премьер-министр заверил, что Украина сможет стать энергонезависимой. У нее для этого хватит запасов газа. Ранее сообщалось, что страна сможет обходиться без импортного газа уже с 2020 года, но сроки сдвинулись.

Напомним, ранее мы писали, что Шмыгаль рассказал, изменится ли цена на электроэнергию с 1 апреля.

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Теги: Шмыгаль, Премьер - министр, газ, видео
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