НАБУ закончило следствие против нардепа Юрченко

Подозреваемому разрешили ознакомиться с материалами дела.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) закончили досудебное следствие в отношении народного депутата и его помощника, которых подозревают в получении неправомерной выгоды. Им открыли материалов по делу для ознакомления. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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По данным следствия, народный депутат требовал взятку в размере 13 тыс. долл. США за внесение поправок к законопроекту “Об управлении отходами“ и еще 200 тыс. долл. США для подкупа народных депутатов.

В августе прошлого года детектив НАБУ “под прикрытием“ передал посреднику первую часть взятки. 26-27 августа должна была состояться передача следующей части средств, но операцию пришлось свернуть, поскольку фигурантов предупредили о документировании их деятельности.

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В сентябре 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий.

Отметим, что правоохранители традиционно не называют имена подозреваемых, однако под вышеописанный контекст подпадает народный депутат Александр Юрченко, ранее исключенный из фракции “Слуга народа“.

Напомним, в сентябре нардепу Юрченко сообщили подозрение во взяточничестве. Суд отправил его под арест, но вскоре нардеп вышел под залог.